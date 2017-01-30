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В Мурманске задержаны организаторы канала незаконной миграции

14:3930 января 2017Просмотров: 249

Сотрудникам полиции стало известно, что ранее не судимый житель Североморска 1984 года рождения вступил в преступный сговор с жителем Мурманска 1958 года рождения, предложив ему выступить посредником в даче взятки.

Участники группы намеревались подкупить сотрудника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, чтобы он незаконно оформил тринадцати иностранным гражданам разрешение на временное проживание на территории РФ.

Сотрудник полиции, получив данное предложение от посредника, в установленном законом порядке доложил о попытке дачи взятки своему руководству.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники собственной безопасности областного управления МВД России задержали участников группы при попытке дачи взятки сотруднику Управления по вопросам миграции  и доставили в отдел полиции.

По материалам собственной безопасности УМВД области следственным подразделением СУ СК России по Мурманской области в отношении организатора группы и посредника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. а ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Максимальное наказание за дачу взятки должностному лицу в составе группы предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Жителю Североморска избрана мера пресечения в виде ареста, мурманчанин находится под домашним арестом, сообщает пресс-службы УМВД России по Мурманской области.

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