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В состав Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району вошел сторожевой корабль нового поколения

10:2630 января 2017Просмотров: 189

В субботу в Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвященные вхождению в состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пограничного сторожевого корабля первого ранга «Полярная звезда». В церемонии встречи корабля принял участие заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко.

От имени губернатора Марины Ковтун он выразил благодарность всем, кто принимал участие в проектировании, строительстве, испытаниях этого мощного корабля – первого в серии сторожевых кораблей нового поколения. Особые слова благодарности заместитель губернатора адресовал коллективам заводов в Зеленодольске, что в Республике Татарстан, а также в Кронштадте, выполнившим основной объем работ.

«Позвольте от имени губернатора Марины Васильевны Ковтун передать вам слова приветствия и поздравления с прибытием в родную базу. Добро пожаловать домой! Теперь город-герой Мурманск, Мурманская область, Кольский Север по праву становятся вашим родным домом. Сегодня Российское государство определяет Арктику зоной своих приоритетов. На ваш самый мощный корабль Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району возлагается особая миссия», - сказал Игорь Бабенко.

Заместитель губернатора пожелал экипажу корабля хранить верность славным традициям морских пограничников, а также традиционные семь футов под килем.


Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда» заложен 30 мая 2012 года на Зеленодольском заводе в Республике Татарстан. В мае 2015 года внутренними морскими путями переведен в Кронштадтский завод для достройки.

Торжественная церемония первого поднятия флага береговой охраны ФСБ России состоялась 17 декабря 2016 года в Кронштадте.

Корабль предназначен для патрулирования дальних морских и океанских зон, имеет возможность автоматического обмена информацией, что позволяет использовать корабль в качестве подвижного центра управления пограничной деятельностью.

Водоизмещение корабля 3,2 тысячи тонн, длина 93 м, ширина 15 м, скорость хода 20 узлов, дальность плавания 12 тысяч миль, автономность 60 суток. Корабль имеет возможность плавания в ледовых условиях с толщиной льда до 80 см.

Особое внимание уделено созданию благоприятных бытовых условий для экипажа.

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