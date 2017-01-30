Ванда, Видана, Милана и пять Диан поборются за корону самой красивой девушки Заполярья

На конкурс "Краса Заполярья - 2017" заявились более 60 девушек, считающих себя обаятельными и привлекательными. На первый кастинг, который состоялся в Мурманске в это воскресенье пришли чуть больше сорока.

Члены жюри были немало удивлены весьма необычными именами конкурсанток. Конечно, много девушек с распространенными именами - Марии, Анны, Оксаны. Есть Милана и Эльвира. Среди обладательниц совсем редких - Ванда и Видана. Также в списке претенденток на корону первой красавицы Заполярье - целых пять Диан!

В конкурсе "Краса Заполярья -2017" могут участвовать незамужние девушки в возрасте до 25 лет. Однако на кастинг записались две красавицы, которым уже больше тридцати. Жюри намерено было рассмотреть их кандидатуры в индивидуальном порядке, однако все решилось само собой - девушки на кастинг не пришли.

Конкурс среди самых красивых девушек Заполярья проводится в Мурманске уже в 15-й раз. Как и в прошлом году, одним из его организаторов и главным информационным партнером является телекомпания ТВ-21.

Фото Михаила Аброськина (ТВ-21)