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Завтра в Мончегорске состоится прощание с настоятелем собора, погибшим в аварии

12:4530 января 2017Просмотров: 329

Протоиерею Иоанну Баюру было 55 лет. Он был отцом пятерых детей. Прихожане Свято-Вознесенского кафедрального собора и жители Мончегорска скорбят о настоятеле. По их словам, он был кротким и великодушным. Начал служение в 1982 году.

Иоанн Баюр погиб в ДТП, случившемся позавчера вечером на трассе Оленегорск-Ловозеро. Автомобиль, которым управлял священник, врезался в припаркованный грейдер, отскочил на «встречку» и столкнулся с «Нивой». Водитель «Нивы» выжил.

Городская панихида состоится завтра, 31 января, в 11:00.

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