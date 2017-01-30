Завтра в Мончегорске состоится прощание с настоятелем собора, погибшим в аварии

Протоиерею Иоанну Баюру было 55 лет. Он был отцом пятерых детей. Прихожане Свято-Вознесенского кафедрального собора и жители Мончегорска скорбят о настоятеле. По их словам, он был кротким и великодушным. Начал служение в 1982 году.

Иоанн Баюр погиб в ДТП, случившемся позавчера вечером на трассе Оленегорск-Ловозеро. Автомобиль, которым управлял священник, врезался в припаркованный грейдер, отскочил на «встречку» и столкнулся с «Нивой». Водитель «Нивы» выжил.

Городская панихида состоится завтра, 31 января, в 11:00.