Жильцы мурманских домов устали от сугробов над головой

Снова в центре внимания оказалась снежная тема. В нашу редакцию обратились жильцы домов по улице Карла Маркса в Мурманске. Там они рискуют или оказаться заваленными сугробами, или в скором времени просто… поплыть. Подробности у Николая Кочеткова и Павла Третьякова.

Карла Маркса, 40. Обычный мурманский двор после снегопада. Работает техника: гидромолот разбивает снег, а бульдозер его сгребает, расчищая дорогу. Но пока одни дворы становятся чище, над другими нависает угроза.

Любовь Долгова, председатель совета дома: «У нас в общем-то каждый год эта проблема возникает, потому что управление дорожного хозяйства, осуществляя чистку дороги на второй террасе, сбрасывает снег в наш двор».

На дома 30, 32, 34 и 36 по улице Карла Маркса, которые находятся ниже, в скором времени может сойти самая настоящая лавина. Отвалы - в несколько этажей.

Снежные завалы нависают всего в нескольких метрах от дороги и пешеходной зоны. Вот посмотрите, это лишь небольшая ледышка, что здесь можно найти. Конечно, сейчас все выглядит не так устрашающе со стороны, но местные жители с ужасом ждут весны.

Виктория Лавринович: «У нас каждую весну все, что сбрасывается на гору, оно стекает во двор, мы буквально добираемся до арки, дети, школьники. Это каждый год».

Валентина Жигалова, председатель совета дома: «По весне у нас здесь разливы страшнейшие. Вся вода течет в подвалы, под дом.У нас такие отвалы, это вообще, что просто будем плавать».

Но до весны еще далеко. По словам местных жителей, снег, который сгребли дорожники, лежит здесь уже почти две недели. Его пока не вывезли, а уже чистят новые участки, образуя новые снежные горы.

Страдают от внезапной уборки дороги и автомобилисты, которые не успели убрать машины, и пешеходы, рискующие попасть под колеса. На что рабочие отвечают:

В этом году снега уже выпало очень много. И ситуация с дорогами и дворами в Мурманске практически везде довольно тяжелая.

Любовь Долгова, председатель совета дома: «С учетом сложившейся сложной ситуации в городе, управление дорожного хозяйства, мне кажется, должно работать в тесном контакте с управляющими компаниями. Уведомлять об очистке снега, может быть, согласовывать вывоз снега с дворов, тогда, может быть, мы действительно город расчистим».

В управлении дорожного хозяйства нам сказали, что снежные завалы - явление временное и совсем скоро их обязательно увезут.

И как нам стало известно, проблема решилась уже сегодня вечером, управление дорожного хозяйства снег начало вывозить снег и продолжит расчистку этих дворов.