Чтобы почистить дороги от снега, администрация Мурманска перекрывает улицы

Как сообщают в администрации Мурманска, для того чтобы качественно почистить дороги будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта. Вот список дорог, которые перекрыты сейчас или будут перекрыты в ближайшие дни:

– по проезду вдоль 305 микрорайона с 20 часов 31 января до 20 часов 01 февраля;

– по ул. Зои Космодемьянской, от дома № 2а до ул. Морской, с 08 до 20 часов 31 января;

– по ул. Володарского с 08 до 20 часов 31 января;

–по ул. Аскольдовцев с 20 часов 31 января до 08 часов 01 февраля и с 20 часов 01 февраля до 08 часов 02 февраля;

– по проезду Ледокольному, от дома № 9 до ул. Беринга, с 20 часов 31 января до 08 часов 01 февраля;

– по проезду Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта, с 08 до 20 часов 01 февраля;

– по пр. Ленина, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской, с 20 часов 31 февраля до 08 часов 01 февраля;

– по внутриквартальному проезду от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Радищева с 08 до 20 часов 01 февраля;

– по местному проезду вдоль домов №№ 38, 40, 42, 44 по пр. Кольскому с 20 часов 01 февраля до 08 часов 02 февраля;

– по ул. Академика Книповича, от пр. Ленина до ул. Шмидта, с 20 часов 01 февраля до 08 часов 02 февраля;

– по ул. Академика Книповича, от ул. Капитана Буркова до ул. Полярные Зори, с 08 до 20 часов 04 февраля.