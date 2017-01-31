Глава Мурманска Дмитрий Филиппов примет почетных граждан города

Завтра в деловом центре «Азимут» состоится торжественный прием почетных граждан Мурманска главой города Дмитрием Филипповым.

Такие встречи были традиционными при предыдущем мэре Мурманска Алексее Веллере. Идея в том, что в неформальной обстановке мэр может поговорить с людьми, которые многие годы жизни отдали столице Кольского Заполярья.

Поэтому, завтра во время беседы Дмитрий Филиппов выслушает идеи и предложения, услышит слова поддержки, а возможно и критику со стороны людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать все, что происходит в родном городе.