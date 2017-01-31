16+
I-12°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов примет почетных граждан города

14:0231 января 2017Просмотров: 204

Завтра в деловом центре «Азимут» состоится торжественный прием почетных граждан Мурманска главой города Дмитрием Филипповым.

Такие встречи были традиционными при предыдущем мэре Мурманска Алексее Веллере. Идея в том, что в неформальной обстановке мэр может поговорить с людьми, которые многие годы жизни отдали столице Кольского Заполярья.

Поэтому, завтра во время беседы Дмитрий Филиппов выслушает идеи и предложения, услышит слова поддержки, а возможно и критику со стороны людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать все, что происходит в родном городе.

Читайте также
РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеСаудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребам
Владимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о программе развития «Норникеля»Враги по клетке. Борьба за квадратные сантиметры в Мурманске закончилась тихой капитуляциейРособрнадзор рассказал, как пройдет подготовка к ЕГЭ и проведение экзаменов в 2017 годуЧтобы почистить дороги от снега, администрация Мурманска перекрывает улицыНа поддержку рыбоводных хозяйств Мурманской области выделено 112 млн рублейПрогноз погоды по Мурманской области на 1 февраля
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  