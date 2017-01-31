Кошелёк Ваенги в Мурманске так и не нашли

Елена Ваенга не стала обращаться с заявлением о пропаже потерянного кошелька в мурманскую полицию.

Напомним, 25 января певица дала один концерт в Мурманске, а затем выступала в своем родном Снежногорске. После этого появилась информация, что артистка потеряла кошелёк, в котором был весь гонорар за концерт в Ледовом дворце. Сама певица подтвердила факт потери на своей страничке в Твиттере.

Где могла потерять вещь певица - информация разная. Новостей о желающих вернуть потерянное пока не поступало. Мы решили спросить - вернули бы мурманчане кошелёк с деньгами.

В нашей группе вконтакте мы провели опрос на эту тему. Большинство проголосовавших ответили, что сообщили бы о находке и вернули деньги.

Почти 130 человек не смогли определиться - отдали или нет. Нашлись те, кто присвоил бы портмоне с деньгами - таких оказалось 150 человек.