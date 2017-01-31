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Министр образования и науки региона ответит на вопросы выпускников

10:2031 января 2017Просмотров: 70

«Горячая линия» с министром образования и науки Мурманской области Наталией Карпенко по вопросу проведения государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году состоится 2 февраля с 10.00 до 12.00. Телефон «горячей линии» 8 (8152) 44-63-77.

Глава министерства и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся процедуры проведения единого государственного экзамена, структуры контрольно-измерительных материалов, сроков проведения экзаменов.

Министерство образования и науки региона приглашает выпускников, родителей и педагогов принять участие в работе «горячей линии».

В Мурманской области ответы на вопросам подготовки и проведения ЕГЭ можно получить по телефонам «горячей линии»: (8152) 44-56-37, (8152) 400-755, а также на официальных сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области.

На официальном сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области создан раздел «Вопрос-ответ» с наиболее часто задаваемыми вопросами, в том числе касающимися проведения и сдачи ЕГЭ.


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