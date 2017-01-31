Мочи больше нет! Что планируют убрать из перечня обязательных анализов для диспансеризации?

Из процесса диспансеризации здоровья граждан исключается ряд важных обследований, обращают внимание эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав новый проект приказа Минздрава РФ об утверждении порядка диспансеризации.

В Фонде подчеркнули, что удаленные из перечня основные клинические обследования, среди которых анализы крови и мочи, необходимы для своевременной диагностики опасных заболеваний. Общественники (ОНФ) направят обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой учесть мнение экспертов Фонда «Здоровье» о сохранении перечня клинических обследований.

Текст приказа доступен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru до 2 февраля 2017 г., вступить в силу документ должен с 2018 года. По мнению экспертов Фонда, предусмотренное авторами приказа уменьшение перечня обязательных обследований в процессе проведения диспансеризации может только ухудшить текущее состояние профилактической работы в отечественном здравоохранении и усугубить проблему позднего выявления опасных заболеваний среди россиян.

Согласно проекту документа Минздрава, из первого этапа диспансеризации, на котором обнаруживаются риски того или иного заболевания, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие важные исследования. Кровь, например, теперь собираются проверять только на холестерин и глюкозу с помощью экспресс-метода.