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Мочи больше нет! Что планируют убрать из перечня обязательных анализов для диспансеризации?

08:3031 января 2017Просмотров: 378

Из процесса диспансеризации здоровья граждан исключается ряд важных обследований, обращают внимание эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав новый проект приказа Минздрава РФ об утверждении порядка диспансеризации.

В Фонде подчеркнули, что удаленные из перечня основные клинические обследования, среди которых анализы крови и мочи, необходимы для своевременной диагностики опасных заболеваний. Общественники (ОНФ)  направят обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой учесть мнение экспертов Фонда «Здоровье» о сохранении перечня клинических обследований.

Текст приказа доступен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru до 2 февраля 2017 г., вступить в силу документ должен с 2018 года. По мнению экспертов Фонда, предусмотренное авторами приказа уменьшение перечня обязательных обследований в процессе проведения диспансеризации может только ухудшить текущее состояние профилактической работы в отечественном здравоохранении и усугубить проблему позднего выявления опасных заболеваний среди россиян.  

Согласно проекту документа Минздрава, из первого этапа диспансеризации, на котором обнаруживаются риски того или иного заболевания, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие важные исследования. Кровь, например, теперь собираются  проверять только на холестерин и глюкозу с помощью экспресс-метода.

 

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