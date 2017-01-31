16+
I-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мужчина во время драки пытался откусить сопернику нос

11:0731 января 2017Просмотров: 59

В полицию Оленегорска  поступило сообщение, что у дома по улице Парковая произошел конфликт между двумя мужчинами, который в последствии перерос  в драку.  

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Потерпевшего 1988 года рождения с повреждениями мягких тканей лица направили в больницу. 

Врачи квалифицировали травму носа, полученную им в результате укуса нападавшего, как неизгладимую, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

На месте происшествия полицейскими в качестве подозреваемого был установлен и задержан 29-летний мужчина.

Выяснилось, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемый пояснил, что драка с потерпевшим произошла в результате внезапно возникшей неприязни.

По факту следователем отдела полиции города Оленегорска возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Читайте также
Министр образования и науки региона ответит на вопросы выпускниковНемец обошёл японца. Toyota уступила статус мирового лидера VolkswagenСестричка, я совершил ДТП! В Мурманске мошенники напугали и обманули бабушкуКлюнула на мех. Мурманчанка перевела 5 тысяч рублей мошенникам в качестве предоплаты за шубу
Мочи больше нет! Что планируют убрать из перечня обязательных анализов для диспансеризации?"Да закройте её до лета". Дорога на Териберку вновь не доступна для проездаВанда, Видана, Милана и пять Диан поборются за корону самой красивой девушки ЗаполярьяГубернатор Мурманской области встретилась с депутатом-коммунистом«Стена плача» губернатора Марины Ковтун. Кто и какие жалобы шлёт на почту главы регионаВ Мурманск на трейлере из Вологды привезли новый троллейбус
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  