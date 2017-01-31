Мужчина во время драки пытался откусить сопернику нос

В полицию Оленегорска поступило сообщение, что у дома по улице Парковая произошел конфликт между двумя мужчинами, который в последствии перерос в драку.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Потерпевшего 1988 года рождения с повреждениями мягких тканей лица направили в больницу.

Врачи квалифицировали травму носа, полученную им в результате укуса нападавшего, как неизгладимую, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

На месте происшествия полицейскими в качестве подозреваемого был установлен и задержан 29-летний мужчина.



Выяснилось, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемый пояснил, что драка с потерпевшим произошла в результате внезапно возникшей неприязни.

По факту следователем отдела полиции города Оленегорска возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



