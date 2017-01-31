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На поддержку рыбоводных хозяйств Мурманской области выделено 112 млн рублей

14:4931 января 2017Просмотров: 102

Правительство России утвердило распределение субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие аквакультуры
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года на развитие товарной аквакультуры в регионах из федерального бюджета выделено 372,5 млн рублей.

Согласно документу, субсидии распределены между бюджетами шести субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.

В частности, Республике Дагестан выделено 6 млн 849,5 рублей, Республике Карелия – 12 млн 587,1 рублей, Красноярскому краю – 44 млн 362,9 рублей, Приморскому краю – 9 млн 545,1 рублей, Калужской области – 187 млн 019,1 рублей и Мурманской области – 112 млн 165,4 рублей.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Росрыболовством исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между Росрыболовством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 января 2017 года.

В 2016 году регионам на развитие аквакультуры из федерального бюджета Правительством было выделено 348,7 млн рублей. Средства также были распределены между бюджетами шести субъектов Федерации. Субсидии получили Республика Карелия, Приморский край, Калужская, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области.


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