На заседании комитета по промбезопасности, охране труда и экологии «Норникеля» озвучены ключевые задачи на 2017 год

В Норильске 26 января под председательством Сергея Дяченко, первого вице-президента – операционного директора горно-металлургической компании состоялось заседание комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Норникеля».



Игорь Рахимов, директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля», подвел итоги прошлогодней работы в области ПБиОТ, сообщает «Таймырский Телеграф».

Он сообщил, что общую статистику травматизма по компании нельзя назвать утешительной, однако, количество случаев осознанного нарушения работниками требований безопасности, которые привели к производственным травмам, за год снизилось с 21% до 13%.



За 12 месяцев на уровне филиалов и РОКС «Норникеля» было проведено 46 аудитов второй стороны.

Выявлено 232 случая нарушения кардинальных правил безопасности, в результате которых были уволены 154 работника, в том числе 110, находившиеся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. За отчетный период оформлено 162 отказа работников от выполнения работы в условиях, угрожающих жизни и здоровью. Компанией «Дюпон Наука и Технологии» проведена независимая оценка текущего уровня культуры безопасности на предприятиях «Норникеля».

Дополнительное обучение (адаптационный курс) прошли 5330 работников, имеющих стаж работы по профессии менее трех лет. Проведен тренинг для 94 руководителей филиалов и РОКС «Норникеля» по тематике обратной связи руководителей и подчиненных с использованием элементов поведенческих аудитов безопасности. 1835 руководителей прошли тестирование на знание корпоративных стандартов. Введен в действие корпоративный стандарт «Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства», начата работа по его внедрению. Заполярным филиалом, Заполярной строительной компанией и Кольской ГМК разработаны планы мероприятий по оснащению в текущем году защитными козырьками специализированной техники, предусматривающей подъем людей при выполнении горно-капитальных и горно-подготовительных работ в подземных условиях. Успешно продвигается внедрение стандарта по управлению рисками «Риск–контроль».

Среди других задач на наступивший год директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» обозначил: разработку и введение в работу положения по корпоративным соревнованиям в области ПБиОТ, введение в работу предсменных экзаменаторов в ЗФ и КГМК, разработку и введение в работу комплексных программных модулей для проведения инструктирования и тестирования работников минерально-сырьевого комплекса, разработку программы наставничества линейных руководителей горных предприятий.



Как отметил Александр Рюмин, вице-президент «Норникеля» – директор Заполярного филиала, за прошлый год в ЗФ за неудовлетворительную организацию работы в сфере промбезопасности своих должностей лишились несколько руководителей высшего звена.



«Мы должны предупреждать несчастные случаи. Если начальник участка/шахты/цеха не должным образом организует свою работу, то пусть он поработает в другом месте», – подчеркнул директор ЗФ, отметив, что необходимо не только наказывать нарушителей, но и поощрять тех, кто грамотно организовал работу в сфере профилактики производственного травматизма.



Тему вознаграждения за обеспечение безопасности как собственной, так и коллег/вверенного коллектива, продолжил Сергей Дяченко: «На уровне рабочего разговор идет такого плана: сумел смену отработать безопасно – спасибо, молодец. Доля твоего вознаграждения зависит от того, насколько ты обеспечил себе безопасность. Сумел обеспечить безопасность своей бригаде, сумел вовремя предотвратить несчастный случай – вот эти вещи должны быть вовремя подмечены, должны быть обязательно промотивированны. И, как правильно сказал Александр Александрович (Рюмин – прим. ИА ТТ), это должно быть доведено до сведения всех работников компании, что есть такие люди, которые радеют не только за свою безопасность, но и за безопасность своих товарищей по работе. Вот это – лидерский аспект, показатель ответственности».



Топ-менеджер «Норникеля» напомнил, что именно человек – самая большая ценность и сообщил, что в наступившем году основная задача – добиться того, чтобы каждый работник осознавал свою ответственность за собственную безопасность. «Каждый отвечает за свою безопасность. К примеру, пришел в забой и увидел, что что-то не так – остановись. Тебе дали право, чтобы ты остановился. Проинформировал своего руководителя, и вместе оперативно приняли меры по наведению порядка и выполнению задачи безопасным образом. Это не означает, что ты проинформировал руководителя и полностью освобожден. Нет. Это выглядит другим образом. Но ты ведешь себя ответственно, отвечаешь за свою безопасность. Вот это мы должны культивировать и довести до сведения людей. В 2017 году мы будем уделять больше внимания работнику, будем культивировать в нем это понимание, что он отвечает за свою безопасность», – пояснил Сергей Дяченко.







