Обмен мнениями и итоги осенней кампании. Региональный избирком провел рабочее совещание

Чуть больше года осталось до президентских выборов в России. Они состоятся в марте 2018-го, но региональный избирком уже начал подготовку. Сегодня в Мурманске состоялось большое рабочее совещание.

Прошлые большие выборы в России состоялись в сентябре 2016 года. Мы выбирали депутатов областной и Государственной думы. Этот год будет относительно спокойным, а в 2018 нас ожидают выборы президента.

Антон Богомолов, председатель Мурманской избирательной комиссии: «Естественно, есть определенные вопросы, шероховатости, мы их постарались сгладить до избирательной кампании 16 года, но предела совершенству нет, законодательство реформируется. И нам нужно иметь обратную связь для того, чтобы понимать, что нам лучше».

В качестве обратной связи мнения чиновников, территориальных избиркомов и представителей политических партий области, а также общественников.

Андрей Шарков, член регионального штаба ОНФ: «Сейчас, по сути, начинается год до президентских выборов, это важное событие в стране. И важно, чтобы это событие прошло, во-первых, легитимно, во-вторых, с максимальным вовлечением населения, чтобы этот выбор был объективным и отражал мнение большинства».

Назначение выборов президента России ожидается в декабре 2017 года, они должны состояться в марте, и региональному избиркому нужно к ним подготовиться не только с законодательной, но и с практической точки зрения.