Он попросил на пол-литра, а она ему – ножом в живот

Что делать, когда водка закончилась, деньги закончились, а выпить очень хочется? Попросить друга о помощи. Правда, в поселке Титан такая история закончилась гибелью 35-летнего мужчины. Сюжет Натальи Алексеенко и Александра Саницкого.

Сама уже протрезвела, но на столе еще видны следы недавней бурной гулянки. Пенсионерка рассказывает следователям, как и за что расправилась со своим собутыльником.

Убийство произошло 5 дней назад в поселке Титан под Кировском. Пожилая женщина вместе с сожителем и приятелем сидели дома, выпивали. Как это часто бывает - не хватило.

Приятель попросил у женщины 300 рублей взаймы. Она прикинула свое финансовое состояние, сомнительную кредитоспособность друга и отказала. Он стал просить настойчивее. Она психанула и ранила надоедливого товарища кухонным ножом в живот.

Евгений Амбарцумян, руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Мурманской области: «Пострадавший после полученного ранения прошел несколько шагов, упал навзничь в коридоре. Что удивляет, не только гражданка, которая нанесла данный удар ножом, но и знакомый пострадавшего, который пришел в эту же квартиру, тоже не придал значения тому, что его товарищ лежит с ножевым ранением. И тот, и другой посчитали, что он просто спит в состоянии алкогольного опьянения. Ножевое ранение плюс кровотечение обернулось смертью».

Пока приятель истекал кровью, пенсионерка с сожителем продолжали веселые посиделки. Шум в квартире услышали соседи. Они и позвонили в полицию. Отпираться женщина не стала. Во всем призналась и даже раскаялась. Сейчас она находится в СИЗО. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи отмечают - умышленных убийств в Мурманской области стало больше. Для сравнения: за весь прошлый год произошло 50 таких преступлений, сейчас только за январь уже 10. В трех случаях убийцы - женщины.