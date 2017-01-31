Подозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 лет

Судебный пристав, который сейчас подозревается в даче взятки сотруднику миграционного отдела полиции, отработал в ведомстве 15 лет. До этого ещё столько же служил в вооруженных силах. Подробности о своём подчинённом сегодня рассказал руководитель регионального управления службы судебных приставов Василий Ларин.

По словам руководителя управления - искать мотивы незаконного поступка в работе - некорректно. Да, нагрузка у пристава большая, но и зарплата - по словам Василия Ларина - достойная. В среднем сотрудникам, которые следят за порядком в судах, платят 38 тысяч рублей. Именно в этом отделе работал подозреваемый.

Павел Ширяев, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: «На его должности, он, даже если бы захотел кому-то помочь, понимаете, он просто бы не смог. Он не имеет к этому никакого отношения. Видимо личные связи».

Василий Ларин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: «И его возраст, вы его смотрели, наверно? Ему в феврале 59 лет. Боже мой! Ну это… просто непонятно».

Сейчас мужчина находится в больнице. В отношении него на работе проводится проверка.

Другой резонансной темой разговора стали коллекторы. Многочисленные инциденты в прошлом году стали поводом для принятия закона о частных компаниях, которые взыскивают долги. Их регистрация - новая функция судебных приставов.

Василий Ларин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: «На сегодняшний день на территории Мурманской области в реестр ещё ни одного коллектора не внесено. За весь период поступило только одно обращение, так называемая жалоба, на незаконное действие коллекторов. Они зарегистрированы в Санкт-Петербурге, мы им направили туда для рассмотрения».

Другие итоги 2016 года в службе судебных приставов выглядят привычно. Количество взысканных долгов увеличилось, число производств, находящихся на исполнении - так же растёт. Уменьшилась текучка кадров, которая теперь достигает от 18 до 25%.