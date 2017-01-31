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Прогноз погоды по Мурманской области на 1 февраля

14:4331 января 2017Просмотров: 157

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой, на севере области умеренный снег.

Ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, метель, днем на юге области 8-13 м/с. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток.  Гололедица.

Прогноз погоды на 1 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-12..-14

-12..-14

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-12..-14

-12..-14

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-12..-14

-12..-14

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-12..-14

-12..-14

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-13..-15

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-10..-12

-10..-12

снег

снег

Ловозеро

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-10..-12

-10..-12

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-6..-8

-6..-8

снег

снег

Заполярный

-6..-8

-6..-8

снег

снег

Североморск

-6..-8

-6..-8

снег

снег

Мурманск

-6..-8

-6..-8

снег

снег

 

 Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 февраля

Температура воздуха

утром  -6..-8

днем -6..-8

вечером -9..-11

Осадки

снег  

снег

 снег
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