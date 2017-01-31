Прогноз погоды по Мурманской области на 1 февраля

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой, на севере области умеренный снег.
Ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, метель, днем на юге области 8-13 м/с. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.
Прогноз погоды на 1 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-12..-14
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-12..-14
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-12..-14
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-12..-14
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-13..-15
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-10..-12
|
-10..-12
|
снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-10..-12
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -6..-8
|
днем -6..-8
|
вечером -9..-11
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег