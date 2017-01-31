Рособрнадзор рассказал, как пройдет подготовка к ЕГЭ и проведение экзаменов в 2017 году

Единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено.



Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.



Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной период – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 заканчивается 1 февраля.



Продолжится развитие новых технологий проведения ЕГЭ, в том числе печати экзаменационных материалов и сканирования бланков ответов участников в ППЭ: доля таких ППЭ вырастет в 2017 году до 40%. Будет увеличен охват ППЭ онлайн-видеонаблюдением с 83% в 2016 году до 90% в 2017 году, усилится общественное наблюдение за процедурами ЕГЭ.



«Мы можем констатировать, что проведение ЕГЭ полностью вошло в спокойное русло, процедура проведения экзамена отработана, предложений что-то изменить в ЕГЭ в Рособрнадзор почти не поступает», - заявил Анзор Музаев.



Он рассказал о ресурсах, которые созданы Федеральной службой в помощь выпускникам для подготовки к ЕГЭ: портале ЕГЭ, открытом банке заданий, информационных материалах на сайте ФИПИ, разъясняющих видеороликах от разработчиков заданий ЕГЭ и других. Анзор Музаев сообщил, что особое внимание в этом году Рособрнадзор уделит работе с родителями выпускников.



«Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную информацию о проведении ЕГЭ их родителям. Со взрослыми надо работать даже больше, чем с самими школьниками, чтобы они могли правильно сориентировать и настроить своих детей, объяснить, как организовать подготовку, помочь своему ребенку справиться с волнением», - сказал он.





