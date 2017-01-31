РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

ЕвроХим вошел в число лидеров индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» среди крупнейших российских компаний.



ЕвроХим, вместе с компаниями Газпром, Роснефть, Аэрофлот и РЖД, вошел в число лидеров индекса «Вектор устойчивого развития», ежегодно рассчитываемого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Представляя индекс, директор по устойчивому развитию и корпоративной ответственности РСПП Елена Феоктистова отметила: «ЕвроХим в очередной раз подтвердил свои высокие позиции в индексе среди лучших российских компаний.

Поздравляем с этим высоким результатом, который свидетельствует о новых успехах в области социальной и экологической ответственности».

Индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» рассчитывается с 2014 года на основе выборки 100 крупнейших компаний и оценивает прозрачность, отчётность, социальную репутацию бизнеса, вклад в устойчивое развитие, ответственность за воздействие на окружающую среду.

Созданная Андреем Мельниченко в 2001 году минерально-химическая компания ЕвроХим, один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, известна также и как один из лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России.

В 2016 году в развитие российских регионов присутствия, социальные и благотворительные проекты в России компания ЕвроХим вложила 1,18 млрд рублей.







