Саудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребам

Пользователь Reddit с ником lensoo поделился фотографией из салона самолёта, в котором летит 80 ястребов.

«Мой друг, работающий капитаном, прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билет для 80 ястребов».

В комментариях пользователи стали предполагать, куда может направляться такое количество хищных птиц:

«Принц даёт по одному для каждой из своих жён, конечно», - elegant-jr

«Кто-то однозначно ещё не нашёл 150 покемонов в своём регионе», - Subliminary

«О, так это бедный принц из Саудовской Аравии, который может позволить себе транспортировать его 80 ястребов только через коммерческие авиалинии. Бедняга», - SchpartyOn

«Почему у него 80 птиц и 0 самолётов?», - Bangupjobasusual

Оказалось, что летать с ястребами и соколами на борту самолёта — нормальная практика в странах Ближнего Востока. Всё благодаря специальным загранпаспортам для соколов, которые стоят около 130 долларов.

По информации издания Atlas Obscura, птицы имеют паспорт, который позволяет им бывать в Бахрейне, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Пакистане, Марокко и Сирии. Скорее всего, птицы направлялись на соколиную охоту, которая практикуется в странах Ближнего Востока уже более 4 тысяч лет.