16+
I-12°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Саудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребам

15:5031 января 2017Просмотров: 369

Пользователь Reddit с ником lensoo поделился фотографией из салона самолёта, в котором летит 80 ястребов.

«Мой друг, работающий капитаном, прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билет для 80 ястребов».

В комментариях пользователи стали предполагать, куда может направляться такое количество хищных птиц:

«Принц даёт по одному для каждой из своих жён, конечно», - elegant-jr

«Кто-то однозначно ещё не нашёл 150 покемонов в своём регионе», - Subliminary

«О, так это бедный принц из Саудовской Аравии, который может позволить себе транспортировать его 80 ястребов только через коммерческие авиалинии. Бедняга», - SchpartyOn

«Почему у него 80 птиц и 0 самолётов?», - Bangupjobasusual

Оказалось, что летать с ястребами и соколами на борту самолёта — нормальная практика в странах Ближнего Востока. Всё благодаря специальным загранпаспортам для соколов, которые стоят около 130 долларов.

По информации издания Atlas Obscura, птицы имеют паспорт, который позволяет им бывать в Бахрейне, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Пакистане, Марокко и Сирии. Скорее всего, птицы направлялись на соколиную охоту, которая практикуется в странах Ближнего Востока уже более 4 тысяч лет.

Читайте также
РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеВладимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о программе развития «Норникеля»
Враги по клетке. Борьба за квадратные сантиметры в Мурманске закончилась тихой капитуляциейРособрнадзор рассказал, как пройдет подготовка к ЕГЭ и проведение экзаменов в 2017 годуЧтобы почистить дороги от снега, администрация Мурманска перекрывает улицыНа поддержку рыбоводных хозяйств Мурманской области выделено 112 млн рублейПрогноз погоды по Мурманской области на 1 февраляПолное видео программы «Дневные новости»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  