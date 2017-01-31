Сестричка, я совершил ДТП! В Мурманске мошенники напугали и обманули бабушку

77-летней жительнице областного центра на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился братом. Мужчина сообщил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия и его могут привлечь

к уголовной ответственности. Для того, чтобы "договориться" с сотрудниками ДПС требуются деньги. Очень срочно! Мужчина давил на психику и перепугал мурманчанку.



Пожилая женщина испугалась за брата и, перенервичав, решилась отдать сумму. Денежные средства в сумме около 35 тысяч рублей пенсионерка передала неизвестному на улице. Лишь потом северянка позвонила родственнику и поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми и при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

Не доверяйте всей информации, поступающей по телефону. Если Вам сообщают о проблемах у родственников, в обязательном порядке перезвоните близким по известным номерам телефонов. Не передавайте деньги прибывшим посредникам. Предупредите своих пожилых родственников о возможных мошенничествах.