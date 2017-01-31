Шлагбаумы в аэропорту Мурманск останутся. Суд по платной парковке продолжится

Шлагбаумы в мурманском аэропорту останутся. Водителям придётся и дальше платить, чтобы оставить машину на территории аэровокзала больше чем на 30 минут.

Судебные перепетии между аэропортом Мурманска и компанией, собирающей деньги за въезд на территорию авиавокзала, продолжатся.

Сегодня руководство аэропорта сообщило, что решение суда о досрочном расторжении договора аренды не вступило в силу. В последний день компания-ответчик подала апелляцию.

Теперь спор между компаниями продолжится в суде высшей инстанции. Пока не закончится процесс, шлагбаумы на въезде в аэропорт останутся, как и плата за стоянку.