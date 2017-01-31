Смотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сети

В Мурманской области всё чаще пропадают люди. В основном - дети. Сегодня нашёлся мальчик с Абрам-мыса, он оказался в Кандалакше, а в Мурманске в неизвестном направлении ушла 14-летняя школьница. На минувшей неделе по всей области искали детей из Кировска. И в большинстве случаев, быстрее всех на просьбы помочь в поисках откликаются пользователи социальных сетей.

Они либо просто ищут любые зацепки на страницах пропавших, пишут им, либо организовывают специальные отряды, которые стараются искать людей. Сегодня программа «Вовремя» на ТВ21+ присмотрелась к мурманскому сегменту интернета и узнала, что делают мурманчане в глобальной сети.

Сегодня в программе «Вовремя». «Попали в сети».

Кто ищет людей в интернете и почему пользователи «Вконтакте» и «Фэйсбук» делают это? Как зарождался мурманский интернет, и какие сайты были самыми известными 11 лет назад? Интернет - это бизнес или хобби, и почему важно найти свою нишу в виртуальном мире?

Надежда Пархоменко администратор сайта Мама51: «Тогда это было информацией, в основном, что есть в городе для детей, наполняли контентом про садики, кружки».

А также, представительство телекомпании ТВ-21 в интернете: как живет сайт и группа, и почему журналистам удаётся завоёвывать внимание подписчиков в соцсетях и гостей сайта?

Обо всём этом - сегодня в 20:30 на телеканале ТВ21+. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком».