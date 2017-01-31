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Спортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в Архангельске

16:3231 января 2017Просмотров: 44

В Архангельске  завершилась подготовка к проведению чемпионата и первенства России по зимнему виндсёрфингу. Соревнования пройдут с 1 по 6 февраля на берегу Белого моря, в устье Северной Дивны, и соберут сильнейших спортсменов, сообщает news29.ru.

Запланировано проведение 15 гонок в дисциплине курс-рейc. Заявки на участие прислали команды из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Мончегорска, Новосибирска, Заполярного, Мытищ, Северодвинска и Архангельска.

В настоящее время погодные условия являются благоприятными для зимнего виндсерфинга. Толщина слоя льда на реке около метра, сверху находится примерно 20 сантиметров спрессованного снега, а зимнее солнце выровняло неровности. Таким образом ничего не должно помешать участникам показать свой класс.

Дистанция будет максимально приближена к берегу, поэтому организаторы ожидают большое количество болельщиков. Кроме того, будет проводиться онлайн трансляция гонок, которая станет одной из первых в истории российского парусного спорта.

2 февраля в 11:00 будет поднят флаг соревнований, после чего дадут старт первой гонки, а в воскресенье 5 февраля в 15:00 состоится награждение победителей и призёров.

Фото сайта news29.ru

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