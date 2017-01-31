Старый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками

КВН-щики сегодня встречались с главой Мурманска Дмитрием Филипповым и депутатом Госдумы Алексеем Веллером. Говорили о том, как шутили мурманчане в Высшей лиге КВН в прошлом году.

«Сборная города Мурманска» не будет играть в новом сезоне Высшей лиги. Команда пропускает его, чтобы собраться силами. Ведь три года КВНщики из Мурманска показывали отличную игру и впечатляющие результаты.

Алексей Веллер, депутат Государственной думы России: «Три финала подряд говорят о том, что работа проделана качественная и серьезная. Город Мурманск звучал за эти три года в позитивном смысле достаточно широко».

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это действительно большой успех, большой труд, и мурманчане все благодарны вам за это».

Участники «Сборной Мурманска» вручили Алексею Веллеру и Дмитрию Филиппову бронзовые медали Высшей лиги. А те, в свою очередь, которые поблагодарили КВНщиков за хорошую игру и вручили памятные знаки и подарки.

Однако с уходом «Сборной Мурманска» есть, кому представить Заполярье на большой КВНовской сцене. Отличные результаты на недавнем сочинском фестивале показал чемпион Мурманской лиги - «Морская академия». Команду пригласили играть в Первую лигу КВН. И совсем скоро ребята начнут подготовку к новому сезону. Игры пройдут в Казани. Ну а в Мурманске продолжит свою работу региональная лига КВН.

Герман Иванов, капитан команды КВН «Сборная Мурманска»: «Несмотря на то, что этот сезон для нас неигровой, он все равно КВНовский. Мы занимаемся развитием КВН движения в Мурманске. И, пользуясь случаем, приглашаем на игры Мурманской лиги, которая по материалу и концертной программе не уступает основному массиву лиг».

Заявиться в Мурманскую лигу может любая команда. Чемпион, по традиции, поедет в Сочи плюс получит 100 тысяч рублей. Первые игры нового сезона пройдут в середине марта. Заявки на участие уже принимаются.