16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Старый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками

20:0231 января 2017Просмотров: 149

КВН-щики сегодня встречались с главой Мурманска Дмитрием Филипповым и депутатом Госдумы Алексеем Веллером. Говорили о том, как шутили мурманчане в Высшей лиге КВН в прошлом году.

«Сборная города Мурманска» не будет играть в новом сезоне Высшей лиги. Команда пропускает его, чтобы собраться силами. Ведь три года КВНщики из Мурманска показывали отличную игру и впечатляющие результаты.

Алексей Веллер, депутат Государственной думы России: «Три финала подряд говорят о том, что работа проделана качественная и серьезная. Город Мурманск звучал за эти три года в позитивном смысле достаточно широко».

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это действительно большой успех, большой труд, и мурманчане все благодарны вам за это».

Участники «Сборной Мурманска» вручили Алексею Веллеру и Дмитрию Филиппову бронзовые медали Высшей лиги. А те, в свою очередь, которые поблагодарили КВНщиков за хорошую игру и вручили памятные знаки и подарки.

Однако с уходом «Сборной Мурманска» есть, кому представить Заполярье на большой КВНовской сцене. Отличные результаты на недавнем сочинском фестивале показал чемпион Мурманской лиги - «Морская академия». Команду пригласили играть в Первую лигу КВН. И совсем скоро ребята начнут подготовку к новому сезону. Игры пройдут в Казани. Ну а в Мурманске продолжит свою работу региональная лига КВН.

Герман Иванов, капитан команды КВН «Сборная Мурманска»: «Несмотря на то, что этот сезон для нас неигровой, он все равно КВНовский. Мы занимаемся развитием КВН движения в Мурманске. И, пользуясь случаем, приглашаем на игры Мурманской лиги, которая по материалу и концертной программе не уступает основному массиву лиг».

Заявиться в Мурманскую лигу может любая команда. Чемпион, по традиции, поедет в Сочи плюс получит 100 тысяч рублей. Первые игры нового сезона пройдут в середине марта. Заявки на участие уже принимаются.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ: Попали в сетиПодозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 летСмотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сети«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флоте
Полное видео программы «Новости»РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеСаудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребамВладимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о программе развития «Норникеля»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  