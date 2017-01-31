Утвержден перечень поручений президента по итогам экологического Госсовета

По результатам Госсовета, посвященного вопросам дальнейшего развития экологического регулирования в РФ — он прошел в конце декабря 2016 года, президент Владимир Путин утвердил список из 16 поручений. «+1» проанализировал меры, которые должны определять экологическую политику в стране на ближайшие годы.



Госсовет, прошедший в Кремле 27 декабря 2016 года, был призван определить повестку для экологического развития РФ на ближайшие годы.

Доклад «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений», подготовленный к заседанию, выделяет основные проблемы в различных регионах (среди них — крайне высокое загрязнение воздуха, воды, почв, что негативно влияет как на продолжительность и качество жизни людей, так и на динамику ВВП).

В докладе сформулированы и приоритетные задачи экологической политики — чистый воздух, чистая вода, решение проблемы отходов и сохранение лесов и биоразнообразия (список приоритетов выстроен на основе запросов граждан, утверждают авторы доклада). В обществе, по их мнению, растут уровень недовольства загрязнением окружающей среды и готовность защищать свои права.

Доклад включает предварительный список из 28 поручений, который был направлен Владимиру Путину ,— 16 из них, согласно публикации на сайте kremlin.ru, утверждены президентом.

В Белом доме должны будут расписать ответственность за их реализацию конкретным ведомствам.

Среди основных положений документа — учет цели перехода РФ к модели экологически устойчивого развития во всех документах стратегического планирования на 2017–2025 годы; использование системы индикаторов устойчивого развития и определение механизмов их достижения в период до 2030 года и на перспективу до 2050 года; установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным секторам; реализация новых мер по повышению энергоэффективности и поддержка микрогенерации на основе ВИЭ.



В «Русале» и «Норникеле» говорят о поддержке государственной инициативы и обещают активно развивать собственные экологические программы и модернизировать производство, говорится в статье Коммерсанта.

Перечень предписывает разработать концепцию использования зеленых финансовых инструментов институтами развития и публичными компаниями. Предполагается, что институты развития займутся также внедрением практик экологически устойчивого развития. Публичные и госкомпании правительство должно стимулировать к добровольным механизмам экологической ответственности и раскрытию нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды, руководствуясь международными стандартами.

«Зеленые финансовые инструменты позволяют расширять круг инвесторов, привлекая организации, которые специализируются на финансировании экологических инициатив. “Норникель” изучает возможность использования зеленых бумаг для фондирования своих экологических инициатив, это позволяет привлекать длинные и более дешевые деньги»,— говорит первый вице-президент—операционный директор компании Сергей Дяченко. По его словам, «зеленые бонды» могут стать одним из способов финансирования «Серного проекта» по утилизации диоксида серы на Надеждинском заводе в Норильске — в его рамках «Норникель» уже подписал контракт стоимостью $1,7 млрд с канадской компанией SNC-Lavalin.







