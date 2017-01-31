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В феврале россиян ждут дополнительные выходные

12:0031 января 2017Просмотров: 229

В феврале россиян ждут дополнительные выходные и еще одни каникулы - на День защитника Отечества отдыхать будем четыре дня подряд, с 23 по 26 февраля.

Это произойдет благодаря тому, что ранее постановлением правительства выходной день 1 января был перенесен на пятницу, 24 февраля, сообщает «Российская газета».

А вот в марте каникул не будет. Международный женский день выпадает в этом году на среду, поэтому он просто разрывает рабочую неделю.

Отдыхаем один день, потом ждем обычных выходных. Единственное утешение для любителей праздников - это то, что рабочий день 7 марта должен быть сокращен на один час как предпраздничный.

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