В Ревде жить хорошо! Как развивался монопосёлок и есть ли у него будущее?

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В Мурманской области с десяток градообразующих посёлков и городов. В каждом из них есть наследие - индустриальное, советское или современное - разное и интересное. Репортаж из посёлка Ревда - Татьяны Юлусовой и Константина Кабанца.

Ревда, как и многие населённые пункты нашего края - градообразующий посёлок. Изучать ловозерский массив начали в 19 веке. Первыми экспедициями руководил геолог Вильгельм Рамзай. В 20-х известный Александр Ферсман. А в 30-ых - прорыв! Открыты рудные горизонты лопарита.

Алла Тимощенко, заведующая музеем: «Пласты расположены метр, два метра. И приходится людям в таких тяжёлых условиях работать. Смотрите, вот они ползком бурят. Вот у них зачистка. Таким образом, люди работают под землёй».

В 1940 году возник небольшой поселок для рабочих, добывающих руду. С началом войны людей и оборудование эвакуировали, но через год после Победы всё восстановили. Осень 51-ого горняки выдали первые тонны руды, а затем и концентрат. С этого момента началась история Ловозерского горно-обогатительного комбината.

Алла Тимощенко, заведующая музеем: «Вот она. Получается лопаритовая руда. А с неё в Соликамске извлекают эвдиалит, который идёт добавкой в металл».

В составе Ловозерского горно-обогатительного комбината было два подземных рудника - Карнасурт и Умбозеро. Первый коллектив состоял из заключённых, из 20 тысяч - 17 были военнопленные. В руках - кирки, которыми они дробили метр за метром массив , дробили рабочие, освещают путь - лампы и керосинки.

Сейчас добывают только на руднике «Карнасурт». Производительность - полторы тысячи тонн в сутки. Вот он - лопарит, прямо из шахты. Серый камень чёрным песком станет ещё не скоро. Сейчас руду разделяют по тяжести на крупную, среднюю и мелкую. Затем, в больших барабанах её - дробят, измельчают, просеивают и сушат. Процесс долгий.

Сергей Зуенко, исполняющий обязанности главного инженера: «Тут содержание полезного минерала до 3%, два с половиной, два и восемь. Остальное - пустая порода. А концентрат конечный доводится до 96-97 %».

И вот готовый продукт. Чёрный лопаритовый концентрат. В военной промышленности ценный песок, делает материал прочнее и огнеупорнее. Небольшой посёлок, благодаря комбинату известен во всей стране. Сейчас здесь проживает чуть более 7 тысяч человек. Улицы чистые, на улице днём многолюдно - кто со школы бежит, кто на обед, а кто за водой к роднику.

Странно в центре посёлка обнаружить самый настоящий родник. Местные сюда приезжают постоянно, говорят, вода вкусная.

Александр Трифонов, житель посёлка Ревда: «Из подземных источников или с гор откуда-то течёт».

Местные жительницы хотели пожаловаться на жизнь в посёлке, но какие есть проблемы мы так и не узнали. Поворчали и с канистрами воды ушли от родника. Дороги, к слову, в Ревде широкие, чистят хорошо, но светофоров нет. Есть солнечные батареи. А о пешеходном переходе круглосуточно водителей предупреждает вот такой фонарь.

Алла Екимова, жительница посёлка Ревда: «Отличный горняцкий посёлок. Отлично нам тут живётся. Природа рядом, грибы, ягоды, летом у нас вообще красота. Рыбу народ ловит. Отлично живём, нам очень нравится».

Нравится и Наталье Федосеевой. В Ревду она приехала 10 лет назад. Тоже идёт с родника с канистрой воды. За другую руку держит сын, она мама пятерых детей.

Наталья Федосеева, жительница посёлка Ревда: «Здесь прекрасные люди живут. А почему мы здесь оказались? Здесь прекрасная природа и воздух чистый, и природа хорошая».

Зимой на площадке у ДК снежные горки, летом по длинной улице дети катаются на роликах и велосипедах. Развлечений немного, но люди довольны. Магазины, почта, школа, гостинцы, инфраструктура скромная, но в целом - всё нужное есть. А ещё все друг друга знают, общаются и делятся большими событиями маленького горняцкого посёлка.