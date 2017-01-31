В Росте после ремонта и скандала открыли филиал детской поликлиники

Сегодня в Мурманске, в Росте после ремонта открылся филиал мурманской детской поликлиники №5. Напомним, что закрывали его со скандалом, мамы детишек были категорически против. И добились своего. Сергей Неверович расскажет подробней.

2 кабинета врачей-педиатров, прививочный и процедурный. Всё отремонтировано. Установлено новое медицинским оборудование и мебель. Выполнен монтаж современной системы кондиционирования. Планировка и отделка помещений теперь соответствует требованиям санитарного законодательства.

Ирина Варфоломеева: «Новые помещения, новая мебель, настроение хорошее которое имеют наши доктора которые желали тоже сюда переехать и работать с нашими детьми, это тоже все будет отражаться на общем процессе».

Екатерина Данилевская: «Здесь очень просторные кабинеты. В первую очередь это конечно для детей плюс, что всё очень хорошо, очень быстро добрались».

Ева родилась летом, когда судьба филиала была под вопросом. Поликлинику закрыли 1 июня прошлого года. Якобы, помещения не соответствовали нормам. Мамы забили тревогу заранее, еще в мае, 9 месяцев назад. Просто так сдаваться они не собирались. Открыто заявляли о проблеме в социальных сетях, в прессе, в кабинетах минздрава и думы. И вот результат. С ведёрком и лопаткой Маша стоит и ждет своей очереди у кабинета врача. Настроение хорошее.

Пока поликлиника была закрыта, Маше с мамой приходилось идти пару километров к доктору на улицу Инженерная. Все родители говорят, пока доберешься по сугробам и нечищеным тротуарам, было уже не до игрушек. Дойти бы.

Мария Коробейникова: «Через переезд, потому что поезда, мы по расписанию знаем как идет и стоим, ждём пока проедет состав. То есть образуются пробки не только из автомобилей, но и из мамочек с колясками».

Анна Туркина: «Достаточно сложно было, прежде всего, нашим детям, потому что переезд закрывается, очень сложно добираться, далеко добираться».

Анна Туркина - главный инициатор борьбы за филиал поликлиники. У неё двое детей, ходить в поликлиники нужно регулярно. Результатом коллективной работы мам она довольна.

Анна Туркина: «Я хочу сказать огромное спасибо. Слава богу, что так всё получилось, что филиал открыли. Что теперь наши детки снова могут получать доступную помощь у себя в микрорайоне. Спасибо каждому мурманчанину который поддержал наших детей. Спасибо вообще всем, кто, так или иначе, по долгу службы, по велению сердца».

Рады за родителей и сотрудники поликлиники, многие здесь работали и до закрытия филиала.

Любовь Соколова, медсестра: «Родители тоже как бы довольны и мы как бы пока. Пока все в процессе. Я живу в этом районе. Работаю на участке уже 28 лет».

Людмила Сенченко, врач-педиатр: «Очень хорошо. Хорошие кабинеты, просторные широкие. Удобные для родителей, для работы тоже удобно. Мы довольны».

Всего к этому филиалу будет прикреплено около трех тысяч детей. Прием врачи будут вести в 2 смены с 9 утра до 6 часов вечера.