16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Росте после ремонта и скандала открыли филиал детской поликлиники

20:1031 января 2017Просмотров: 182

Сегодня в Мурманске, в Росте после ремонта открылся филиал мурманской детской поликлиники №5. Напомним, что закрывали его со скандалом, мамы детишек были категорически против. И добились своего. Сергей Неверович расскажет подробней.

2 кабинета врачей-педиатров, прививочный и процедурный. Всё отремонтировано. Установлено новое медицинским оборудование и мебель. Выполнен монтаж современной системы кондиционирования. Планировка и отделка помещений теперь соответствует требованиям санитарного законодательства.

Ирина Варфоломеева: «Новые помещения, новая мебель, настроение хорошее которое имеют наши доктора которые желали тоже сюда переехать и работать с нашими детьми, это тоже все будет отражаться на общем процессе».

Екатерина Данилевская: «Здесь очень просторные кабинеты. В первую очередь это конечно для детей плюс, что всё очень хорошо, очень быстро добрались».

Ева родилась летом, когда судьба филиала была под вопросом. Поликлинику закрыли 1 июня прошлого года. Якобы, помещения не соответствовали нормам. Мамы забили тревогу заранее, еще в мае, 9 месяцев назад. Просто так сдаваться они не собирались. Открыто заявляли о проблеме в социальных сетях, в прессе, в кабинетах минздрава и думы. И вот результат. С ведёрком и лопаткой Маша стоит и ждет своей очереди у кабинета врача. Настроение хорошее.

Пока поликлиника была закрыта, Маше с мамой приходилось идти пару километров к доктору на улицу Инженерная. Все родители говорят, пока доберешься по сугробам и нечищеным тротуарам, было уже не до игрушек. Дойти бы.

Мария Коробейникова: «Через переезд, потому что поезда, мы по расписанию знаем как идет и стоим, ждём пока проедет состав. То есть образуются пробки не только из автомобилей, но и из мамочек с колясками».

Анна Туркина: «Достаточно сложно было, прежде всего, нашим детям, потому что переезд закрывается, очень сложно добираться, далеко добираться».

Анна Туркина - главный инициатор борьбы за филиал поликлиники. У неё двое детей, ходить в поликлиники нужно регулярно. Результатом коллективной работы мам она довольна.

Анна Туркина: «Я хочу сказать огромное спасибо. Слава богу, что так всё получилось, что филиал открыли. Что теперь наши детки снова могут получать доступную помощь у себя в микрорайоне. Спасибо каждому мурманчанину который поддержал наших детей. Спасибо вообще всем, кто, так или иначе, по долгу службы, по велению сердца».

Рады за родителей и сотрудники поликлиники, многие здесь работали и до закрытия филиала.

Любовь Соколова, медсестра: «Родители тоже как бы довольны и мы как бы пока. Пока все в процессе. Я живу в этом районе. Работаю на участке уже 28 лет».

Людмила Сенченко, врач-педиатр: «Очень хорошо. Хорошие кабинеты, просторные широкие. Удобные для родителей, для работы тоже удобно. Мы довольны».

Всего к этому филиалу будет прикреплено около трех тысяч детей. Прием врачи будут вести в 2 смены с 9 утра до 6 часов вечера.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ: Попали в сетиПодозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 летСмотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сетиСтарый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками
«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флотеПолное видео программы «Новости»РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеСаудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребам
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  