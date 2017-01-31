Владимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о программе развития «Норникеля»

Как сообщил официальный сайт президента России www.kremlin.ru, Владимир Потанин информировал главу государства об итогах работы «Норникеля» за 2016 г. и текущей деятельности компании.

В.Путин: Владимир Олегович, как ваша компания закончила прошлый год?

В.Потанин: Год был непростой, но мы его закончили успешно. У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объём производства руды в полтора раза, объём обогащения – почти в два раза. И должно произойти очень серьёзное омоложение мощностей, мощности в «Норильском Никеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно-металлургическое предприятие. Кроме того, такого рода модернизация позволит нам решить накопившиеся экологические проблемы. К 2023 году мы намерены выполнить запланированное снижение на 75 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу. Всё это, Владимир Владимирович, происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано порядка 3 тысяч дополнительных рабочих мест, для того чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности. Надеемся, что все эти планы мы успешно осуществим с определённой государственной поддержкой, необходимой в больших и масштабных проектах. Но при этом мы не сидим сложа руки, уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году был закрыт никелевый завод в городе Норильске, что позволило на 35 процентов снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг. Но, как я уже говорил, к 2023 году мы намерены эту проблему решить полностью.

В.Путин: Сейчас у вас как с занятостью на предприятии? Высвобождение или набираете рабочих? Что происходит в связи с обновлением технологий, в связи с новыми агрегатами, которые вы там планируете? Как будет выглядеть ситуация в этой сфере на рынке труда в связи с привлечением новых технологий?

В.Потанин: Это очень важный вопрос, Владимир Владимирович, которому мы уделяем много внимания. Дело в том, что облик нашего работника за последние 10–15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим уже и широкополосный интернет, и определённые услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы над этим много работаем. Кроме того, в связи с техническим перевооружением необходима переподготовка людей, повышение их квалификации. В частности, при закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина даже получили новые специальности.

В.Путин: Как у вас складываются в этой связи отношения с региональными властями или, может быть, даже с федеральными? Есть какой-то совместный план работы?

В.Потанин: В области кадров?

В.Путин: Да.

В.Потанин: Откровенно говоря, совместный план, который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан.

В.Путин: Нужно бы иметь.

В.Потанин: Согласен с Вами, Владимир Владимирович, пока приходится пользоваться специалистами практически из всех регионов. То есть мы приглашаем на работу по возможности специалистов из любого региона, создаём им в Норильске условия, выделяем либо общежитие, либо квартиру, пытаемся создать более или менее мобильный рынок. Раньше какая была проблема? Люди думали приехать в Норильск на три-пять лет подзаработать, а потом уехать на материк, но выяснилось, что многие из них приехали на всю жизнь. Мы хотим дать возможность людям работать сколь угодно долго в Норильске, но чтобы у них был выбор, чтобы они могли всё-таки в случае изменения семейных обстоятельств или ещё каких-то поменять свою работу, переехать в места более благоприятного проживания. У нас есть специальная программа по переселению людей на материк, и мы тратим довольно существенные средства каждый год на реализацию этой программы – до 500 человек переселяем, помогая получить новые квартиры.

В.Путин: Что касается переселения, трудоустройства высвобождающегося персонала – здесь обязательно нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью.

В.Потанин: Согласен, Владимир Владимирович, будем налаживать.

В.Путин: Я тоже переговорю с губернатором на этот счёт. <…>





