16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Во время снежных раскопок мурманские дворники нашли лестницу

20:0931 января 2017Просмотров: 378

Вот уже месяц городские службы пытаются справиться последствиями январских снегопадов. Дворники орудуют лопатами, чиновники проверяют их работу. Вот сегодня представители администрации Октябрьского округа Мурманска проехали с рейдом по дворам, чтобы оценить деятельность управляющих компаний. Смотрели на состояние лестниц.

В Мурманске их сотни. После снегопадов и оттепели часть из них превратились в ледяные горки, а некоторые и вовсе скрылись под сугробами.

Увидеть ступени этой лестницы до весны жители проезда Связи уже и не надеялись. Каждую зиму путь наверх переметает снегом. Людям приходилось ходить по сугробам. Этот год не стал исключением.

Алла Мануйлова, местная жительница: «Терпение у нас закончилось 25 декабря, когда родители тащили детей волоком вот в этот детский садик с платьями нарядными на утренник. 29го никто не отреагировал. Мы позвонили 30 - 30 тоже никто не ответил. Пошла третья неделя - ответа нет. Лестница эта вот не чистится. Раньше можно было хоть за перила взяться. Теперь и перил, вы видите, я стою на перилах».

Да, труд дворников нелегок. Лестницу метров 50 в длину откопали за одно утро. Хотя до этого её полностью укрывал снег. Прохожие удивлялись. Неужели, местная управляющая компания, наконец, взялась за ум. Но надолго ли всё это? А сколько еще таких лестниц в Мурманске? И кто о них должен заботиться?

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «На территории округа у нас 146 лестниц. 56 лестниц обслуживает наше предприятие управление дорожного хозяйства, к которому претензий со стороны округа у нас нет - они работают в режиме полной очистки. Что касается управляющих компаний, то у нас 90 лестниц обслуживают управляющие компании. И порядка 70 лестниц находится в удовлетворительном состоянии, 30 - в неудовлетворительном».

По словам администрации, сегодня управляющие компании стараются наверстать упущенное. Но сделать всё сразу, естественно, у них не получается. С теми, кто чистить даже не пытается, как, например, здесь, во дворе на улице Буркова, разговор короткий.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Штрафуем в зависимости от того, сколько раз они привлекались. Штраф от предупреждения, до 50 000 на должностное лицо».

Мурманчане часто высказывают мнение, что, видимо, коммунальщикам дешевле заплатить штраф, чем убраться в своих дворах. В администрации города уверяют, что это не так. Хотя с некоторыми коммунальщиками действительно сложно найти общий язык.

Вчера мы показали в нашем эфире снежные завалы на улице Карла Маркса. Жители жаловались, что дорожники сгребают снег прямо под окнами других домов. Боялись, как бы к весне не утонуть.

Но вчера вечером снег начали вывозить. Сегодня с утра здесь вновь работала техника. Дорога расчищена до асфальта. Снежные завалы стали меньше. Управление дорожного хозяйства уже вывезло несколько самосвалов снега. Работы на этом участке будут продолжаться.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ: Попали в сетиПодозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 летСмотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сетиСтарый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками
«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флотеПолное видео программы «Новости»РСПП назвал ЕвроХим лидером по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственностиСовершила побег из дома и сама вернулась обратно: 14-летняя мурманчанка жива и здороваСпортсмены из Мончегорска и Мурманска примут участие в чемпионате по зимнему виндсёрфингу в АрхангельскеСаудовский принц купил билеты на самолёт 80 ястребам
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  