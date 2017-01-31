ВОВРЕМЯ: Попали в сети

Мы присмотрелись к мурманскому сегменту интернета и узнали, что делают мурманчане в глобальной сети.



Кто ищет людей в интернете и почему пользователи «Вконтакте» и «Фэйсбук» делают это? Как зарождался мурманский интернет, и какие сайты были самыми известными 11 лет назад? Интернет – это бизнес или хобби, и почему важно найти свою нишу в виртуальном мире?

А также, представительство телекомпании ТВ-21 в интернете: как живет сайт и группа, и почему журналистам удаётся завоёвывать внимание подписчиков в соцсетях и гостей сайта?