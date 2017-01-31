Враги по клетке. Борьба за квадратные сантиметры в Мурманске закончилась тихой капитуляцией

Самая острая борьба у соседей по площадке разворачивается за квадратные сантиметры лестничной клетки.

Житель Ленинского округа г. Мурманска соорудил металлическую перегородку с металлической дверью по месту жительства на своей лестничной площадке, отгородив для себя небольшой «закуток», свободный от квартир.

Соседу это не понравилось. Он тоже хотел использовать отгороженное помещение для своих нужд, но мужчина пользовался перегородкой единолично и никому не давал ключей от нее. И тогда сосед подал в суд на предприимчивого квартиросъемщика. Суд решил: демонтировать металлическую перегородку с металлической дверью.

В течение месяца должника не удавалось уведомить о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Заказная корреспонденция возвращалась из отделения связи как не востребованная. При выходах по месту жительства должника двери никто не открывал. Взыскатель наблюдал за квартирой и однажды сообщил судебному приставу о том, что должник наконец-то дома. Пристав сразу выехал по адресу.

Мужчина совершенно спокойно открыл приставу дверь и по существу исполнительного производства пояснил, что сразу после решения суда он передал ключи от двери в спорное помещение работникам ЖЭУ (то есть - пользуйтесь, кто хотите). Выйдя из квартиры судебный пристав позвонил в дверь взыскателю и рассказал ему об этом. А взыскатель-то был не в курсе!

В виду отсутствия претензий к соседу (т.к. пользоваться «закутком» по своему усмотрению может каждый) взыскатель отозвал исполнительный лист. Все остались довольны.