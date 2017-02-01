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20 миллиардов рублей – на парки и скверы! Алексей Веллер выступил за благоустройство всей России

14:2001 февраля 2017Просмотров: 135

В эти минуты в Мурманске проходит пресс-конференция депутат Государственной Думы России Алексея Веллера. Он рассказал о партийном проекте «Единой России» по благоустройству российских городов. На реконструкцию парков и скверов до 2022 годы из федерального бюджета предполагается выделить 20,5 миллиарда рублей.

По словам Алексея Веллера, 115 миллионов рублей может получить из федеральной казны Мурманская область. Сегодня большая часть парков и скверов приведена в порядок лишь в Мурманске.

В реконструкции остро нуждаются зоны отдыха в районных центрах и малых поселках. Во многих случаях парки и скверы там превращены в обычные пустыри и уже давно не ремонтировались.

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