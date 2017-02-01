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Алексей Веллер: Никакого бегства Сысоева из Мурманска не было

15:0701 февраля 2017Просмотров: 368

Депутат Государственной Думы России Алексей Веллер сегодня рассказал журналистам, как он оценивает работу коммунальных служб города во время январских снегопадов.

По его словам «никакого коллапса в городе не было», «если он был, то только в головах». Бывший глава Мурманска отметил, что уборка города от снега, конечно, вызывает недовольство граждан, но подобная картина сложилась не только в Мурманске, но и в других городах области.

Причины, по мнению Алексея Веллера, - это и нехватка средств, техники, неготовность коммунальных служб быстро решать задачи. Пользуясь случаем депутат Госдумы выразил благодарность людям, которые работали и боролись со снегопадами.

Так же Алексей Веллер прокомментировал слухи о, якобы, «бегстве» из Мурманска в разгар зимы, в сложный период главы администрации города Андрея Сысоева.

Веллер сказал, что никакого бегства не было, Андрей Сысоев вынужден был уехать на лечение, сейчас он занимается восстановлением здоровья.

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