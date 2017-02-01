Алексей Веллер: Никакого бегства Сысоева из Мурманска не было

Депутат Государственной Думы России Алексей Веллер сегодня рассказал журналистам, как он оценивает работу коммунальных служб города во время январских снегопадов.

По его словам «никакого коллапса в городе не было», «если он был, то только в головах». Бывший глава Мурманска отметил, что уборка города от снега, конечно, вызывает недовольство граждан, но подобная картина сложилась не только в Мурманске, но и в других городах области.

Причины, по мнению Алексея Веллера, - это и нехватка средств, техники, неготовность коммунальных служб быстро решать задачи. Пользуясь случаем депутат Госдумы выразил благодарность людям, которые работали и боролись со снегопадами.

Так же Алексей Веллер прокомментировал слухи о, якобы, «бегстве» из Мурманска в разгар зимы, в сложный период главы администрации города Андрея Сысоева.

Веллер сказал, что никакого бегства не было, Андрей Сысоев вынужден был уехать на лечение, сейчас он занимается восстановлением здоровья.