Барк «Седов» в апреле отправится в первый учебный рейс

Навигация самого большого учебного парусного судна в мире – четырехмачтового барка «Седов» в 2017 году будет включать два учебных рейса. Первая смена практикантов прибудет на борт парусника в порт Светлый (Калининградская область) уже в апреле, сообщает Росрыболовство.

В весеннем рейсе экипаж и курсанты барка «Седов» станут участниками сразу двух ожидаемых в Германии морских событий – празднования Дня рождения порта Гамбург и морского фестиваля в Бремерхафене. Майский уикенд в немецком порту Эмден также несомненно запомнится юным морякам новизной впечатлений – для большинства практика на борту легендарного «Седова» станет первым заграничным рейсом с заходами в порты иностранного государства.

Смена курсантского состава состоится в порту Светлый, откуда «Седов» отправится во второй учебный рейс. Во время летнего плавания парусник посетит крупнейшие порты Европы и Скандинавии.

Команда и курсанты примут участие в международной регате больших парусных судов The Tall Ships Races 2017, а также морских фестивалях «Паруса Ден Хелдера» в Нидерландах и «Ганзейские паруса» в Германии. Конечным пунктом маршрута вновь станет порт Светлый.





