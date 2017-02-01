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Барк «Седов» в апреле отправится в первый учебный рейс

12:0101 февраля 2017Просмотров: 75

Навигация самого большого учебного парусного судна в мире – четырехмачтового барка «Седов» в 2017 году будет включать два учебных рейса. Первая смена практикантов прибудет на борт парусника в порт Светлый (Калининградская область) уже в апреле, сообщает Росрыболовство.

В весеннем рейсе экипаж и курсанты барка «Седов» станут участниками сразу двух ожидаемых в Германии морских событий – празднования Дня рождения порта Гамбург и морского фестиваля в Бремерхафене. Майский уикенд в немецком порту Эмден также несомненно запомнится юным морякам новизной впечатлений –  для большинства практика на борту легендарного «Седова» станет первым заграничным рейсом с заходами в порты иностранного государства.

Смена курсантского состава состоится в порту Светлый, откуда «Седов» отправится во второй учебный рейс. Во время летнего плавания парусник посетит крупнейшие порты Европы и Скандинавии.

Команда и курсанты примут участие в международной регате больших парусных судов The Tall Ships Races 2017, а также морских фестивалях «Паруса Ден Хелдера» в Нидерландах и «Ганзейские паруса» в Германии. Конечным пунктом маршрута вновь станет порт Светлый.


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