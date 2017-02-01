Беременную девушку с тремя маленькими детьми переселяют в дом без окон и тепла

«Помогите, многодетную семью переселяют в квартиру без окон и батарей». Такое обращение к нам поступило от жительницы Колы. У нее три маленькие дочки, сейчас она ждет четвертого ребенка. Женщина переживает, что прямо из роддома с младенцем на руках ей придется въехать в непригодную для проживания квартиру. Кто и куда выселяет многодетную семью - в ситуации разбирались корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Сергей Расюк.

В этой квартире Юля с тремя маленькими детьми проживала до марта 2013 года. В тот момент ее только-только отремонтировали, люди были довольны. Потом случился сильный пожар у соседей. Выгорели 2 квартиры. Пострадали деревянные балки перекрытий, кровля. Дом решено было расселить.

Юлия Крутова: «После пожара куда вас переселили? - В Колу на Миронова, 20 временно. - Там нормальный дом? - Да, 5 этажный дом. - Сколько там комнат? – Две».

Там - в Коле на Миронова - они проживают до сих пор. Однако уже скоро семье предстоит вернуться назад - в старую квартиру на станции Кола.

Вот только за три года пока дом стоял пустой, квартира стала просто непригодной для проживания. Окна разбиты, когда люди сюда вошли, не было даже батарей, кто-то снял. Все было завалено мусором. Разгребал всё это гражданский муж женщины.

Евгений Чернацких: «Вот их сейчас хотят переселить сюда. И делают вину, что они не уследили за квартирой. 4 года, то есть они должны были сюда ходить каждый день с тремя детьми и папа, у которого больные ноги, который работает целый день. Должен сюда ходить и смотреть каждый день. Сейчас они говорят - переселяйтесь обратно и делайте все за свой счет. Они сказали окна заколотите и так поживите, ничего страшного. И насчет батареи они говорили папе, вы походите по помойкам, поищите, их много валяется и поставьте. - А батарее это вы сами поставили? - Нет, батареи они поставили».

Одна квартира находится на станции Кола на Кривошеева, вторая на Миронова в Коле. Следить за сохранностью из-за немалого расстояния сложно. Чтобы разобраться в ситуации, вместе с Юлей и её старшей дочкой Алиной идем в местную администрацию. Глава и заместитель прервали ради нас свое совещание.

Андрей Чернов, глава администрации Колы: «Вы коммунальные услуги оплачиваете в полном объеме? - Где-то мы платим, где-то нет, где-то не можем. - А если точнее? - Долг есть 20 тысяч с копейками».

Юлия Кротова: «Сейчас, конечно, вы делаете мою вину, что я 4 года не ходила, не смотрела за домом. - Нет, я сейчас не в чем вас конкретно не обвинил. Сохранность мы не несем. Они собственники квартир. У них права никаким образом не прекращены».

Жанна Челбина, заместитель главы администрации Колы: «Управляющая компания, которая увидела, что там окна побитые и там определенные лица залазают через эту квартиру, имеют доступ, имеют во весь жилфонд и никто не увидит. Везде будут лазить. Именно этот наниматель допустил до этой ситуации».

Глава администрации сообщил, что люди за квартиру добровольно не платили, ни за одну, ни за вторую. Только после суда и приставов. Чиновники говорят, что ремонт в квартире - это не обязанность властей.

Жанна Челбина, заместитель главы администрации Колы: «Я не имею права все время делать в их квартире ремонт. Они заселились в отремонтированную квартиру. Ну не могу я сто раз окна ставить. Это нарушение бюджетного процесса. - Мы просто просим что бы…. - Вы просто хотите остаться в городе Кола. - Да не хотим. - А у меня есть просто очередь и прокуратура. Переселяйтесь в своё жильё. - Нам нужно свет сделать, нам нужно… - Делайте! Это внутренние работы, это обязанность нанимателя».

Юлия Крутова: «На что я этот ремонт сейчас сделаю. У меня нет денег таких, делать ремонт».

После долгого разговора, в администрации сказали, что все-таки готовы оказать помощь.

Андрей Чернов, глава администрации Колы: «Если вы сейчас останетесь и мы с вами нормально в рабочем порядке поговорим, мы сейчас попробуем как-то вам помочь, да. Но это не значит, что мы обязаны это делать. Чисто по-человечески, мы готовы помочь, пойти на встречу, кого-то попросить. Это можно попробовать решить».

Что конкретно это будет за помощь, пока не ясно. Вероятно, часть работ сделает администрация, часть сами люди. Андрей Чернов подчеркивает, что прежде чем заселять в дом людей, так же будет отремонтирован подъезд. Сроки переселения еще не определены.