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Чисто русский гамбургер. Когда Mc'Donalds в Мурманске полностью перейдёт на российские продукты?

08:3001 февраля 2017Просмотров: 342

Mc'Donalds к концу 2018 г. планирует полностью перейти на российские продукты в ресторанах в РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил президент «Макдональдс» в России Хамзат Хасбулатов. Сообщает Состав ру.

Он сказал, что в ближайшие два года доля российских продуктов в «Макдональдсе» повысится почти до 100%. «К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России».

Сейчас Mc'Donalds Russia закупает около 85% продукции у 160 российских производителей. 65% куриного сырья уже производится в России. В ближайшие годы (после запуска сотрудничества с «Белой дачей») ожидается 100-процентная локализация по картофелю.

А вот ресторанов в России может открыться на треть меньше, чем в прошлом году. В 2016 г. компания открыла в России 73 ресторана. В основном точки появились в регионах присутствия, но были и новые города, например, Барнаул, Кемерово и Томск.

В этом году «Макдональдс» откроет около 50 ресторанов. Это связано с кризисом и продолжающейся стагнацией рынка питания вне дома в России. 

В Мурманске рестораны Mc'Donalds расположены в универмаге "Волна", гипермаркетах "Северное нагорное", "Мурманск молл" и автомак в Первомайском районе.

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