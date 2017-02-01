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Что шуршит в кармане? В Мурманской области начали наблюдать за доходами населения

09:0001 февраля 2017Просмотров: 166

С 28 января по 10 февраля 2017 года на всей территории Российской Федерации проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

В Мурманской области стать участником обследования будет предложено 1296 домохозяйствам, попавшим в выборку и проживающим в городах Мурманске, Полярном, Североморске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Полярные Зори, Заозёрске, Заполярном, Коле, посёлках городского типа Никеле, Ревде, Зеленоборском, Умбе и Мурмашах, населённых пунктах Высокий, Междуречье, Видяево, селе Алакуртти.

В рамках наблюдения обеспечивается получение сведений о демографических характеристиках членов домохозяйств, достигнутом уровне образования, участии в трудовой деятельности, пенсионном обеспечении и социальной поддержке, условиях проживания.

Опросы респондентов проведут специально уполномоченные работники – интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкет со слов респондентов. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики.

Сведения о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах можно получить в Мурманскстате у специалистов по телефонам: 8 (152) 688-592, 688-609, +7-911-310-46-66, а также в городах и населённых пунктах – по ссылке.

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