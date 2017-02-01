Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

Совет директоров Норникеля одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте в пользу CIS Natural Resources Fund, инвестиционного фонда, специализирующегося на российских активах в области природных ресурсов, учрежденного группой «Интеррос» и группой ЕСН.



В результате закрытия сделки «Норникель» останется владельцем более 50% акций проекта и сохранит статус оператора. Ожидается, что закрытие сделки состоится в течение 2017 года.



Сергей Малышев, старший вице-президент - финансовый директор «Норникеля»: «Продажа дополнительной доли в Быстринском проекте в полной мере соответствует стратегии компании по снижению рисков проекта и «кластеризации» активов, выходящих за рамки ключевой производственной цепочки. Мы приветствуем решение крупных стратегических инвесторов о столь существенных финансовых вложениях в проект в условиях непростой ситуации и повышенной волатильности на сырьевых рынках».



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«Ключевая задача «Норникеля» - трансформация в образцовое, экологически чистое предприятие» - так прокомментировал экологическую повестку компании во время рабочей встречи по обсуждению экологических проектов в Мурманске с участием специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова и министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.



Он отметил, что компания начала масштабную модернизацию производства, которая приведет к росту эффективности и улучшению экологической ситуации в регионах, где расположены активы компании - в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове.

Так, по словам Дяченко, Кольская ГМК в настоящее время стала никелерафинировочным центром компании, а также основной площадкой производства кобальта высших марок. При этом он подчеркнул, что столь серьезную трансформацию производства удалось провести без увеличения нагрузки на окружающую среду.

Один из проектов, реализованных «Норникелем» для достижения этой цели - создание участка утилизации солевого стока никелевого рафинирования в Мончегорске. Этот природоохранный проект «Норникеля» в Мурманской области реализован в канун Года экологии.

Его задача - повысить экологическую эффективность производства в условиях увеличения объемов выпуска продукции. Недавно введенный в эксплуатацию участок обеспечивает полное исключение сброса сточных вод в производственно-ливневую канализацию цеха электролиза никеля.

Образующийся в процессе производства чистый дистиллированный конденсат используется на собственные нужды предприятия. А выпаренные соли могут стать еще одним товарным продуктом. Инвестиции в реализацию проекта составили более полутора миллиардов рублей.



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Президент России Владимир Путин вручил Орден Почета вице-президенту - руководителю блока корпоративной защиты «Норникеля» Владиславу Гасумянову. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.



«Правительственные награды вручаются за конкретную работу или совокупность достижений. Каждый из вас делает отрасль лучше и надежнее. И все вместе мы поднимаем нашу страну выше», - подчеркнул на вручении глава государства. Владислав Гасумянов был награжден Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.



Владислав Гасумянов, вице-президент - руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля»: «Для меня огромнейшая честь быть награждённым и получить орден из ваших рук. Спасибо вам огромное. Хочу сказать, что этот орден я лично отношу к труду наших горняков, металлургов, энергетиков, которые в непростых условиях Заполярья, на Кольском полуострове, в Забайкалье куют экономическую мощь нашей России. Хочу Вас заверить, что в Год экологии компания «Норильский никель» будет эталоном всех экологических преобразований. Спасибо огромное».



В ходе награждения Владимир Путин вручил ордена, медали и знаки отличия за выдающиеся достижения в сфере науки, здравоохранения, искусства и промышленности.





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151 проект будет реализован на территории Арктической зоны Российской Федерации. 18 из них уже реализуются или будут реализованы на территории Мурманской области.



В перечень из 20 приоритетных проектов, которые являются «якорными» для развития всех арктических субъектов Российской Федерации и макрорегиона в целом, вошли «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», строительство головного и серийных универсальных ледоколов и создание базы берегового обеспечения и промышленного кластера нефтесервисных производств для шельфовых проектов «Роснефти».



Перечень «якорных» проектов предложено дополнить проектом компании «НОВАТЭК» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка, а также проектами крупнейших предприятий региона - Кольской ГМК и «Апатита». Предложения от региона будут направлены в Минэкономразвития России.



