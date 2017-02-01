Глава Мурманска встретился с почетными жителями города

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов первый раз с момента вступления в должность встретился с почетными гражданами города. Атмосфера встречи была дружеская и непринужденная.

На встрече в деловом центре «Арктика» собрались строители, рыбаки, врачи, учителя. Все, кто внес значительный вклад в развитие Мурманска. Почетный строитель Игорь Калошин, таможенник Василий Соколов, капитан Александр Абакумов и многие другие.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это настолько авторитетные наши земляки. Для меня очень важна эта встреча, мне важно выслушать мнение каждого почетного гражданина. Каждый из них эксперт в своем деле. Я буду, конечно, руководствоваться их рекомендациями».

Мнения, советы, пожелания. Почетные жители говорили и проблемах Мурманска, и об успехах. Среди приглашенных и те, кто руководил городом в 80-90е годы прошлого века. Последний советский мэр Николай Бережной, руководитель горисполкома Владимир Горячкин. В качестве наставления всем жителям Мурманска он привел в пример цитату энергетика, строителя Кольской атомной станции Александра Андрушечко.

Владимир Горячкин, почетный гражданин Мурманска: «У него даже плакат в кабинете висел. Кто хочет решить вопрос, да… Кто не хочет работать, тот ищет оправдание, кто хочет сделать дело, тот ищет пути. Вот это надо взять на вооружение всем!»

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Важно, что у нас сохраняется преемственность. Из поколения в поколение передается и опыт, и пожелания, и институт наставничества, в том числе».

Также глава Мурманска Дмитрий Филиппов поблагодарил почётных жителей города, сказал, что для него огромная честь встретиться и пообщаться с ними вживую и отметил, что это лишь первая их встреча.