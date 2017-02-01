Голодная росомаха в окрестностях Мурманска ворует еду у птиц

Фотографией со следами росомахи поделился с нами мурманчанин по имени Александр. Он сделал фото во время лыжной прогулки по старой марафонке. Следы росомахи идут вдоль снегоходной трассы и лыжни. Это трасса от клуба «Кречет» до Кильдинского озера. По словам Александра, росомаха частенько ходит этой дорогой. Ее цель – птичьи кормушки, где она обедает.

А как вы думаете, опасна ли встреча с этим зверем на лыжной трассе? Скорее всего, нет. Росомаха способна убить жертву в 10 раз большее её самой. Бывало такое, что росомаха расправлялась с медведем. Но нет ни одного случая, чтобы она набросилась на человека.

Но на всякий случай, если соберетесь на лыжную прогулку, прихватите с собой пару-тройку леммингов или кролика. Угостите животное – не злите росомаху!