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Голодная росомаха в окрестностях Мурманска ворует еду у птиц

10:5501 февраля 2017Просмотров: 110

Фотографией со следами росомахи поделился с нами мурманчанин по имени Александр. Он сделал фото во время лыжной прогулки по старой марафонке. Следы росомахи идут вдоль снегоходной трассы и лыжни. Это трасса от клуба «Кречет» до Кильдинского озера.  По словам Александра, росомаха частенько ходит этой дорогой. Ее цель – птичьи кормушки, где она обедает.

А как вы думаете, опасна ли встреча с этим зверем на лыжной трассе? Скорее всего, нет. Росомаха способна убить жертву в 10 раз большее её самой. Бывало такое, что росомаха расправлялась с медведем. Но нет ни одного случая, чтобы она набросилась на человека.

Но на всякий случай, если соберетесь на лыжную прогулку, прихватите с собой пару-тройку леммингов или кролика. Угостите животное – не злите росомаху!

 

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