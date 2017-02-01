Итоги производственной деятельности группы компаний «Норильский Никель» за 4 квартал, полный 2016 год и прогноз производства на 2017 год

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет предварительные производственные результаты за четвертый квартал, полный 2016 год и производственный прогноз на 2017 год.

Никель

Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2016 года составил 58 тыс. тонн, что на 5% больше третьего квартала 2016 года. Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 16% больше третьего квартала 2016 года.

Основными факторами роста стали постепенный выход модернизированной Талнахской обогатительной фабрики (далее - ТОФ) на плановые производственные показатели и увеличение объемов переработки концентрата Nkomati на Кольской ГМК.

В целом, по итогам 2016 года объем производства никеля снизился на 12% по сравнению с 2015 годом и составил 236 тыс. тонн.

Основной причиной снижения стало плановое закрытие Никелевого завода, модернизация ТОФ и рост транспортного незавершенного производства в рамках реконфигурации металлургических мощностей.

Производство никеля из собственного сырья составило 197 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу компании в объеме 195-200 тыс. тонн.



Медь

Общий объем производства меди в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом вырос на 11%, до 96 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 12% и составило 91 тыс. тонн. Увеличение производства меди в четвертом квартале связано с низкой базой третьего квартала вследствие проведения пуско-наладочных работ на ТОФ. В целом, по итогам 2016 года компания произвела 360 тыс. тонн меди, что на 2% ниже результатов прошлого года. Снижение производства было обусловлено прежде всего проведением пуско-наладочных работ на ТОФ и снижением содержания меди в руде. Производство меди из собственного сырья составило 344 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу компании в объеме 342-352 тыс. тонн.



Металлы платиновой группы

Производство палладия и платины в четвертом квартале 2016 года составило 633 тыс. унций (-3% по сравнению с 3 кв. 2016 г.) и 154 тыс. унций (-2% по сравнению с 3 кв. 2016 г.), соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 609 тыс. унций (-1%), производство платины – 145 тыс. унций (+1%). Снижение производства палладия и платины в четвертом квартале 2016 года связано с проведением реконфигурации производства и снижением содержания МПГ в перерабатываемом сырье. 2 www.nornik.ru В целом, по итогам 2016 года производство палладия и платины составило 2 618 тыс. унций (-3% по сравнению с 2015 г.) и 644 тыс. унций (-2% по сравнению с 2015 г.), соответственно. Снижение выпуска МПГ связано с проведением реконфигурации металлургических мощностей.

Производство палладия из собственного сырья по итогам 2016 года составило 2 518 тыс. унций, что выше ранее опубликованного прогноза компании в объеме 2 296-2 392 тыс. унций. Производство платины из собственного сырья в 2016 года достигло 608 тыс. унций, что выше ранее опубликованного прогноза компании в объеме 542-586 тыс. унций. Увеличение фактического производства по сравнению с прогнозом связано с переработкой остатков сырья, высвободившихся в результате закрытия Никелевого завода.



Российские подразделения

В связи с закрытием Никелевого завода, начиная с четвертого квартала 2016 года весь никелевый файнштейн, произведенный на Надеждинском металлургическом заводе, направляется на переработку на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta.

Кольская ГМК произвела в четвертом квартале 2016 года 42 тыс. тонн товарного никеля, что выше объемов производства никеля всеми российскими подразделениями компании в третьем квартале 2016 года на 2%. По итогам 2016 года объём производства никеля составил 182 тыс. тонн, что ниже результатов 2015 года на 18%.

Основным фактором снижения производства в 2016 году стало полная остановка Никелевого завода в третьем квартале в рамках реализации программы по реконфигурации металлургических мощностей. Объем производства меди российскими подразделениями компании в четвертом квартале составил 93 тыс. тонн, что выше результатов третьего квартала на 11%. Увеличение производства меди в четвертом квартале связано с низкой базой третьего квартала вследствие проведения пуско-наладочных работ на ТОФ.

По итогам 2016 года компания произвела 351 тыс. тонн меди, что на 1% ниже итогов 2015 года. Снижение было обусловлено прежде всего проведением пуско-наладочных работ на ТОФ и снижением содержания меди в руде в 2016 году. За четвертый квартал 2016 года российские предприятия компании произвели 612 тыс. унций палладия (-3% по сравнению с 3 кв. 2016 г.), и 147 тыс. унций платины (-2% по сравнению с 3 кв. 2016 г.). По итогам 2016 года российские подразделения произвели 2 554 тыс. унций палладия (-2% по сравнению с 2015 г.) и 622 тыс. унций платины (на уровне 2015 г.). Снижение производства МПГ в четвертом квартале и палладия в 2016 г. обусловлено реконфигурацией производства и снижением содержания МПГ в перерабатываемом сырье.





