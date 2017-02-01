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Jazz&Blues Cafe в ожидании весны

10:4601 февраля 2017Просмотров: 56

1 февраля в 19:00, за месяц до весны, Jazz&Blues Cafe в отеле “Park Inn by Radisson Полярные Зори” приглашает на очередной музыкальный вечер в клуб "Ледокол", который откроет сольное выступление Александра Валкора.

От акустического звучания к электрическому нас перенесёт группа The Hoolz, пропустившая минувшую среду. В продолжении вечера со сцены вновь будут звучать авторские песни, на этот раз от группы "Деревянные киты", давно не выступавшей на Jazz&Blues Cafe.

Трио JoyBox порадует всех гостей вечера своим необычным составом с перкуссионистом, играющем на кахоне, а Наталья Карча и Роман Гладышев подведут нас к финалу первого февральского музыкального вечера.

Бронирование столов: 289-583

Начало в 19:00.



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