Как языком слизнули. В Мурманске осуждены три директора, увлечённые невидимым лизингом

Директор лизинговой фирмы в Мурманске вступил в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от генерального директора одной из компаний на оформление договора лизинга и от директора другой компании пакет документов о наличии в его предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, директор филиала направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании.

В ходе следствия доказано, что директор филиала достоверно знал, что на самом деле никакого экскаватора нет.

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению.

По материалам проверки следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Трое из участников группы признали свою вину, активно сотрудничали следствием и заключили досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Судом данные лица осуждены на сроки от трех до четырех лет лишения свободы условно. Ущерб, причиненный лизинговой компании, возмещен ими в полном объеме.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов находятся в настоящее время на рассмотрении в суде.

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем