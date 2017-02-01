16+
!-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как языком слизнули. В Мурманске осуждены три директора, увлечённые невидимым лизингом

09:3001 февраля 2017Просмотров: 80

Директор лизинговой фирмы в Мурманске вступил в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от генерального директора одной из компаний на оформление договора лизинга и от директора другой компании пакет документов о наличии в его предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, директор филиала направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании.

В ходе следствия доказано, что директор филиала достоверно знал, что на самом деле никакого экскаватора нет.

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению.

По материалам проверки следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Трое из участников группы признали свою вину, активно сотрудничали следствием и заключили досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Судом данные лица осуждены на сроки от трех до четырех лет лишения свободы условно. Ущерб, причиненный лизинговой компании, возмещен ими в полном объеме.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов находятся в настоящее время на рассмотрении в суде.

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем

Читайте также
Владимир Шевельков станет особым гостем киномарафона «Северный Характер»Что шуршит в кармане? В Мурманской области начали наблюдать за доходами населенияЧисто русский гамбургер. Когда Mc'Donalds в Мурманске полностью перейдёт на российские продукты?Унылый морской слоник "Ждун" поселится в Мурманске и ждет встречи с "Ждущей"
ВОВРЕМЯ: Попали в сетиПодозреваемый в даче взятки работал приставом в Мурманске 15 летСмотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сетиСтарый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флотеПолное видео программы «Новости»
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  