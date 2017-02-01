«Коллапс в головах, а не на улице»: Алексей Веллер ответил на вопросы мурманских журналистов

Сегодня состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы Алексея Веллера. Представитель нашего региона в парламенте один раз в месяц приезжает на неделю в Мурманскую область. В этот раз была организована встреча с журналистами. Вопросов было много.

Алексей Веллер был мэром Мурманска больше 6 лет. Но хорошо помнит свой день инаугурации, на улице была сильнейшая пурга. По теме, как в СМИ называли, природных коллапсов этого года депутат Государственной Думы высказался твёрдо.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы: «Никакого коллапса, с моей точки зрения, в городе не было. Нужно чётко подбирать термины, а не сгущать краски. Насколько мне известно, в городе не останавливался общественный транспорт. Работали все учреждения социальные. Работали школы, сады, предприятия. Где коллапс?»

Одних похвалил, других пожурил. Алексей Веллер выразил благодарность людям, которые боролись с осадками. И тут же сказал, что механизм уборки города требует наладки. Средств и техники, очевидно, не хватает. Об аварийности, но уже домов так же говорил депутат.

Федеральные программы переселения заканчиваются в сентябре этого года. А в нашем регионе 376 домов признаны аварийными, ждут переселения 7000 северян. Алексей Веллер сказал: скорее всего, программа будет продлена. Но прежде её подкорректируют. Одной из тем политического съезда в Москве стал новый федеральный проект реконструкции парков и скверов. 115 миллионов рублей получит наша область от федералов, в масштабах страны сумма превышает 20 миллиардов.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы: «В первую очередь, речь идёт об областном центре Мурманской области и моногородах, которым сейчас особое внимание уделяется. Для того чтобы эти виды благоустройства, подчёркиваю, как общественных территорий так и дворовых, в этом году начали уже производиться. Программа - долгосрочная, она рассчитана до 2020 года».

Вообще пресс-конференция длилась 50 минут. Говорили ещё о главе администрации Мурманска Андрее Сысоеве, который ушел в отпуск.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы: «У Андрея Ивановича есть проблемы с сердцем, это не секрет. Находя возможность, он занимается своим здоровьем. Всё сложилось. Андрей Иванович взял свой законный отпуск и занимается сегодня восстановлением здоровья. И приходит в себя от определённых моральных переживаний. По-моему, все в жизни это проходили. О каком бегстве можно говорить?»

И уже сегодня вечером в штабе Единой России состоялась встреча всех глав городов региона, где Алексей Веллер подробно рассказал о Всероссийской программе «Парки и скверы».