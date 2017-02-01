16+
"-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Кольская АЭС выработала более 400-миллиардов кВтч электроэнергии с момента пуска, а в январе 2017 года увеличила выработку на 43,2 млн кВтч

15:0901 февраля 2017Просмотров: 62

В конце января Кольская АЭС выдала в энергосистему страны 400-миллиардный кВтч с момента пуска первого энергоблока в 1973 году.

Чтобы выработать такой объём электроэнергии, 10 российским атомным станциям необходимо работать всеми 35 энергоблоками более 2 лет, а тепловой электростанции потребовалось бы более четверти миллиарда тонн угля. Коллектив АЭС встретил его с хорошими производственными и экономическими показателями.

В январе 2017 года Кольская АЭС выработала 1123,8 млн. кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за январь 2016 года на 43,2 млн. кВтч. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1520 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,09 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Читайте также
Нетрезвый кандалакшанин схватил с витрины три бутылки водки и побежал… Но не далекоО городских памятниках и ремонте фасадов. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами городаПолиция Мурманска разыскивает родителей пятилетнего ребенкаАлексей Веллер: Никакого бегства Сысоева из Мурманска не было
Мать из Североморска, чуть не выколовшая глаза своим детям, избежала уголовного наказанияПолное видео программы «Дневные новости»20 миллиардов рублей – на парки и скверы! Алексей Веллер выступил за благоустройство всей РоссииМурманчанка с грудным ребёнком не может выкатить коляску из-за сугробовПрогноз погоды по Мурманской области на 2 февраляВладивосток – 2000: Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  