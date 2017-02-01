Кольская АЭС выработала более 400-миллиардов кВтч электроэнергии с момента пуска, а в январе 2017 года увеличила выработку на 43,2 млн кВтч

В конце января Кольская АЭС выдала в энергосистему страны 400-миллиардный кВтч с момента пуска первого энергоблока в 1973 году.



Чтобы выработать такой объём электроэнергии, 10 российским атомным станциям необходимо работать всеми 35 энергоблоками более 2 лет, а тепловой электростанции потребовалось бы более четверти миллиарда тонн угля. Коллектив АЭС встретил его с хорошими производственными и экономическими показателями.

В январе 2017 года Кольская АЭС выработала 1123,8 млн. кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за январь 2016 года на 43,2 млн. кВтч. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1520 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,09 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru



