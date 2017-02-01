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Кто из мурманских студентов сильнее в волейболе?

13:3001 февраля 2017Просмотров: 76

Завершились соревнования по волейболу среди мужских и женских команд в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 110 студентов из семи колледжей Мурманской области: морского рыбопромышленного имени И.И. Месяцева, строительного имени Н.Е. Момота, экономики и информационных технологий, технологического колледжа сервиса, педагогического, индустриального и медицинского.

Среди мужских команд победу одержала команда Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, 2 место заняла команда Мурманского индустриального колледжа.

Среди женских команд победила команда Мурманского технологического колледжа сервиса, 2 место завоевала команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

3 место среди мужских и женских команд одержали студенты Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Команды-победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Состязания проходили в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии областной детско-юношеской спортивной школы.

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