Мать из Североморска, чуть не выколовшая глаза своим детям, избежала уголовного наказания

Вместо тюрьмы женщина отправилась в психушку.

А дело было в августе. Жертвами обезумевшей северянки стали её маленькие сыновья. Одному из них – 4 года, а другому всего год.

«Вера Котова, находясь в своей квартире, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, несколько ударила малышей острым концом шариковой ручки в глаза. Они просто сильно плакали и взбесили ее», - рассказали тогда журналистам сотрудники прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Женщину ожидало до двух лет колонии.

Однако психологическая экспертиза показала, что женщина невменяема и имеет серьезные психические расстройства. Взбесившейся матери назначили принудительное лечение в психбольнице.