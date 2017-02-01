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Мать из Североморска, чуть не выколовшая глаза своим детям, избежала уголовного наказания

14:5001 февраля 2017Просмотров: 299

Вместо тюрьмы женщина отправилась в психушку.

А дело было в августе. Жертвами обезумевшей северянки стали её маленькие сыновья. Одному из них – 4 года, а другому всего год.

«Вера Котова, находясь в своей квартире, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, несколько ударила малышей острым концом шариковой ручки в глаза. Они просто сильно плакали и взбесили ее», - рассказали тогда журналистам сотрудники прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Женщину ожидало до двух лет колонии.

Однако психологическая экспертиза показала, что женщина невменяема и имеет серьезные психические расстройства. Взбесившейся матери назначили принудительное лечение в психбольнице.

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