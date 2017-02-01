Далее новости большой экономики. «Мощности «Норникеля» станут самыми современными и самыми крупными в мире». Об этом президенту Владимиру Путину рассказал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Встреча состоялась накануне в Кремле. Владимир Потанин рассказал президенту страны о программе развития компании.



Владимир Потанин, председатель правления ГМК «Норильский Никель»: «У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 г. В результате у нас должен увеличиться объем производства руды в полтора раза, объем обогащения - почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности в «Норникеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно-металлургическое предприятие».

Владимир Потанин рассказал главе государства об итогах работы «Норникеля» за 2016 год и текущей деятельности компании. Отдельно была затронута тема нынешнего года. Так, по словам главы компании, модернизация предприятия поможет значительно улучшить экологическую обстановку. К 2023 году в компании намерены на 75 процентов снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Владимир Потанин, председатель правления ГМК «Норильский Никель»: «Все это происходит на фоне сохранения социальной стабильности. В компании будет создано порядка 3 тысяч дополнительных рабочих мест для того, чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности».

Президент «Норникеля» выразил надежду, что в реализации стратегических проектов государство окажет определенную поддержку. При этом, по словам Потанина, компания не сидит сложа руки и уже занимается проблемами экологии. Так, например, в прошлом году был закрыт никелевый завод в Норильске, что позволило на 35 процентов снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. И это был первый шаг. (ФОТО Путин крупно) В свою очередь, президент России Владимир Путин поинтересовался у главы «Норникеля», как обстоят дела с занятостью на предприятии и как будет выглядеть ситуация на рынке труда в связи с обновлением технологии.

Владимир Потанин, председатель правления ГМК «Норильский Никель»: «Это очень важный вопрос, которому мы уделяем много внимания. Дело в том, что облик нашего работника за последние 10-15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим уже и широкополосный интернет, и определённые услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы над этим много работаем. Кроме того, в связи с техническим перевооружением необходима переподготовка людей, повышение их квалификации. В частности, при закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина даже получили новые специальности».

Владимир Путин и Владимир Потанин сошлись во мнении, что в этих вопросах нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью.